У ніч на 25 березня під час операції Сил оборони України в Ленінградській області уражено російський патрульний криголам Пурга, який будували для прикордонної служби ФСБ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження криголама Пурга у РФ: що відомо

За попередньою інформацією, ураження сталося на території Виборгського суднобудівного заводу в Ленінградській області РФ.

Під удар потрапив патрульний криголам Пурга проєкту 23550, який планували використовувати у складі прикордонної служби ФСБ Росії.

Такі судна поєднують функції криголама та бойового корабля і можуть виконувати як військові, так і патрульні завдання.

Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Що відомо про криголам Пурга

Криголами проєкту 23550 призначені для роботи в складних арктичних умовах і водночас можуть нести озброєння.

Вони здатні виконувати функції патрулювання, супроводу та бойової підтримки, що робить їх важливими для військової інфраструктури РФ.

Раніше у ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували безпілотники — у порту Усть-Луга виникла пожежа.

У СБУ заявили, що це була спецоперація, під час якої далекобійні дрони вразили нафтову інфраструктуру термінала, зокрема резервуари та обладнання для відвантаження палива.

Унаслідок атаки на території порту виникла масштабна пожежа, а аеропорт Пулково тимчасово призупиняв роботу.

