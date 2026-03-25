Сили оборони уразили російський криголам у Ленінградській області РФ
- У РФ уражено бойовий криголам.
- Йдеться про судно Пурга.
- Удар стався на суднобудівному заводі.
У ніч на 25 березня під час операції Сил оборони України в Ленінградській області уражено російський патрульний криголам Пурга, який будували для прикордонної служби ФСБ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження криголама Пурга у РФ: що відомо
За попередньою інформацією, ураження сталося на території Виборгського суднобудівного заводу в Ленінградській області РФ.
Під удар потрапив патрульний криголам Пурга проєкту 23550, який планували використовувати у складі прикордонної служби ФСБ Росії.
Такі судна поєднують функції криголама та бойового корабля і можуть виконувати як військові, так і патрульні завдання.
Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.
Що відомо про криголам Пурга
Криголами проєкту 23550 призначені для роботи в складних арктичних умовах і водночас можуть нести озброєння.
Вони здатні виконувати функції патрулювання, супроводу та бойової підтримки, що робить їх важливими для військової інфраструктури РФ.
Раніше у ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували безпілотники — у порту Усть-Луга виникла пожежа.
У СБУ заявили, що це була спецоперація, під час якої далекобійні дрони вразили нафтову інфраструктуру термінала, зокрема резервуари та обладнання для відвантаження палива.
Унаслідок атаки на території порту виникла масштабна пожежа, а аеропорт Пулково тимчасово призупиняв роботу.