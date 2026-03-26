Передает данные до 40 км: на Луганщине ВСУ уничтожили радиорелейную станцию связи РФ
- В Луганской области наши военные уничтожили российскую подвижную многоканальную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС.
- Она способна передавать защищенные данные до 40 км, а ее ориентировочная стоимость оценивается в $600 тыс.
- Это вторая радиорелейная станция такого типа, уничтожение которой было подтверждено за все время войны.
В Луганской области украинские военные уничтожили российскую подвижную многоканальную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС.
В Луганской области точным ударом уничтожена российская подвижная многоканальная радиорелейная станция связи Р-416Г-МС, сообщает ГО БАС Феникс.
– Уникальная цель от пилотов пограничного подразделения Феникс – враг теряет связь, – говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что радиорелейная станция является одной из новейших разработок противника, которая призвана развивать сеть связи и организовывать передачу цифровых потоков. По факту эту станцию противник применяет для организации связи между передней линией и командными пунктами.
В использовании впервые эта станция была замечена в 2018 году. Известно лишь об одном подтвержденном факте поражения Р-416Г-МС — в июне 2024 года.
Напомним, что ночью 15 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по двум радиолокационным станциям врага в районе Либкнехтовки временно оккупированного Крыма. Речь идет о РЛС 59Н6-Е Противник и РЛС 73Е6 Пароль.
Фото: скрин с видео Феникса