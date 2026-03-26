В Луганской области украинские военные уничтожили российскую подвижную многоканальную радиорелейную станцию ​​связи Р-416Г-МС.

В Луганской области точным ударом уничтожена российская подвижная многоканальная радиорелейная станция связи Р-416Г-МС, сообщает ГО БАС Феникс.

– Уникальная цель от пилотов пограничного подразделения Феникс – враг теряет связь, – говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что радиорелейная станция является одной из новейших разработок противника, которая призвана развивать сеть связи и организовывать передачу цифровых потоков. По факту эту станцию ​​противник применяет для организации связи между передней линией и командными пунктами.

В использовании впервые эта станция была замечена в 2018 году. Известно лишь об одном подтвержденном факте поражения Р-416Г-МС — в июне 2024 года.

Напомним, что ночью 15 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по двум радиолокационным станциям врага в районе Либкнехтовки временно оккупированного Крыма. Речь идет о РЛС 59Н6-Е Противник и РЛС 73Е6 Пароль.

Фото: скрин с видео Феникса

