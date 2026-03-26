На Луганщині знищена радіорелейна станція зв’язку

У Луганській області точним ударом знищено російську рухому багатоканальну радіорелейну станцію зв’язку Р-416Г-МС, повідомляє ГВ БАС Фенікс.

– Унікальна ціль від пілотів прикордонного підрозділу Фенікс — ворог втрачає зв’язок, – йдеться у дописі у Telegram.

Зазначається, що радіорелейна станція є однією з новітніх розробок противника, яка покликана розбудовувати мережу зв’язку та організовувати передання цифрових потоків. Станцію противник застосовує для організації зв’язку між передньою лінією та командними пунктами.

У використанні вперше цю станцію помітили 2018 року. Наразі відомо лишень про один підтверджений факт ураження Р-416Г-МС — у червні 2024 року.

Нагадаємо, що вночі 15 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по двох радіолокаційних станціях ворога у районі Лібкнехтівки тимчасово окупованого Криму. Йдеться про РЛС 59Н6-Е Противник та РЛС 73Е6 Пароль.

Фото: скрин із відео Фенікса

