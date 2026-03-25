В Україні очікуються зміни правил для майбутніх посадовців у державних органах – тепер, щоб стати держслужбовцем чоловіки обов’язково повинні пройти військову службу.

Рада ухвалила законопроєкт щодо державної служби для чоловіків

Законопроєкт №13347, який у другому читанні Верховна Рада ухвалила у середу, 25 березня, фіксує, що “відтепер чоловіки можуть обіймати посади державної служби лише після проходження військової служби”.

– Метою законопроєкту є вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву, формування в громадян України національно-патріотичної та оборонної свідомості, стійкої мотивації, набуття знань та практичних вмінь і навичок, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, що закон парламентарі ухвалили у другому читанні і тепер його мають підписати спікер парламенту Руслан Стефанчук, а далі – президент Володимир Зеленський.

Окрім військової служби для посадовців у державних органах, зміняться підходи до військового вишколу цивільних. Зокрема, усі школярі та студенти – незалежно від статі – будуть опановувати нову дисципліну “Основи національного спротиву”.

