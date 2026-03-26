Українським захисникам станом на 25 березня вдалось звільнити 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Операція на Олександрівському напрямку: що відомо

Зазначається, що з 9 повернених населених пунктів 7 вдалось звільнити у Дніпропетровській області і ще два – в Запорізькій.

Водночас ще три населених пункти, зачищені від противника, у пресслужбі не назвали.

– На цьому напрямку угруповання ДШВ та взаємодіючі підрозділи відновили контроль над близько 440 км², – йдеться у повідомленні.

Також у ДШВ розповіли, що від початку операції (з 29.01.2026 по 25.03.2026) втрати противника склали:

особового складу – 3676 (з них безповоротні – 2653, санітарні – 1023, полон – 11);

ОВСТ – 565, з них ББМ – 13, автомобільної техніки – 141, артсистем 250, мото/квадро техніки 153, танків 8.

також БпЛА типу Крило – 1283, пунктів управління БпЛА – 140.

Нагадаємо, українські військові зачистили Міньківку на Донеччині від російських окупантів, наразі населений пункт перебуває під контролем Сил оборони.

