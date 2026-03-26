Українські військові повернули під контроль 9 населених пунктів
- ЗСУ звільнили 9 населених пунктів, більшість – у Дніпропетровській області, ще частину – у Запорізькій.
- Відновлено контроль над 440 км², операцію провели підрозділи Десантно-штурмових військ разом із союзними силами.
- З кінця січня ліквідовано тисячі окупантів і знищено сотні одиниць техніки.
Українським захисникам станом на 25 березня вдалось звільнити 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку.
Про це повідомляє пресслужба командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Операція на Олександрівському напрямку: що відомо
Зазначається, що з 9 повернених населених пунктів 7 вдалось звільнити у Дніпропетровській області і ще два – в Запорізькій.
Водночас ще три населених пункти, зачищені від противника, у пресслужбі не назвали.
– На цьому напрямку угруповання ДШВ та взаємодіючі підрозділи відновили контроль над близько 440 км², – йдеться у повідомленні.
Також у ДШВ розповіли, що від початку операції (з 29.01.2026 по 25.03.2026) втрати противника склали:
- особового складу – 3676 (з них безповоротні – 2653, санітарні – 1023, полон – 11);
- ОВСТ – 565, з них ББМ – 13, автомобільної техніки – 141, артсистем 250, мото/квадро техніки 153, танків 8.
- також БпЛА типу Крило – 1283, пунктів управління БпЛА – 140.
