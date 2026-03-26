В 15 милях от Стамбульского пролива в Черном море на танкере ALTURA, связанном с “теневым флотом” РФ, произошел взрыв. Турецкие власти подозревают, что причиной взрыва могла стать атака неизвестного беспилотника.

Об этом пишет турецкий портал NTV.

Взрыв на танкере ALTURA: что известно

Танкер ALTURA вышел из России с грузом 140 тысяч тонн нефти и взорвался во время пребывания в открытом море. В машинное отделение попала вода, также возникли повреждения на мостике.

На место происшествия прибыло судно береговой охраны и корабль комплексного экстренного реагирования Нене Хатун, который используется в подобных ситуациях.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу высказал предположение, что взрыв на танкере “теневого флота” РФ осуществило беспилотное морское судно.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, состояние здоровья 27 турецких членов экипажа хорошее.

Отмечается, что танкер связан со стамбульской компанией Pergamon Shipping и, по данным украинской разведки, входит в “теневой флот” РФ для перевозки нефти в обход санкций.

Ранее в водах Швеции во второй раз за неделю остановили подозрительный нефтяной танкер РФ.

До этого в Средиземном море возник пожар на борту танкера “теневого флота” России, который перевозит сжиженный природный газ.

Связанные темы:

