Взрыв в Черном море: дрон атаковал танкер “теневого флота” РФ у берегов Турции
- Дрон атаковал танкер РФ в Черном море, взрыв произошел в 15 милях от Стамбульского пролива на судне ALTURA с 140 тыс. тонн нефти.
- Судно связывают с теневым флотом России, ведь его используют для обхода санкций и транспортировки российской нефти.
- Взрыв повредил мостик и привел к попаданию воды в судно.
В 15 милях от Стамбульского пролива в Черном море на танкере ALTURA, связанном с “теневым флотом” РФ, произошел взрыв. Турецкие власти подозревают, что причиной взрыва могла стать атака неизвестного беспилотника.
Об этом пишет турецкий портал NTV.
Взрыв на танкере ALTURA: что известно
Танкер ALTURA вышел из России с грузом 140 тысяч тонн нефти и взорвался во время пребывания в открытом море. В машинное отделение попала вода, также возникли повреждения на мостике.
На место происшествия прибыло судно береговой охраны и корабль комплексного экстренного реагирования Нене Хатун, который используется в подобных ситуациях.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу высказал предположение, что взрыв на танкере “теневого флота” РФ осуществило беспилотное морское судно.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, состояние здоровья 27 турецких членов экипажа хорошее.
Отмечается, что танкер связан со стамбульской компанией Pergamon Shipping и, по данным украинской разведки, входит в “теневой флот” РФ для перевозки нефти в обход санкций.
