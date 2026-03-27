Сьогодні, 27 березня, СБУ, Нацполіція та Офіс генпрокурора заявили, що викрили масштабну схему розкрадання держкоштів в одному зі столичних вишів. Йдеться про Київськийуніверситет культури. Серед фігурантів колишній ректор Михайло Поплавський.

Про це повідомляє пресслужба СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Розкрадання грошей у київському університеті

За даними слідства, фігуранти подавали до Міносвіти завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022–2024 років. Йдеться про фінансування за держпрограмою Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики.

Так, до офіційних документів вносили недостовірні відомості щодо кількості студентів і викладачів, що давало підстави для безпідставного збільшення обсягів фінансування.

Також перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у зазначеній бюджетній програмі.

За ці роки університет отримав від держави понад 760 млн грн на освітній процес.

Як встановило розслідування, учасники схеми привласнили частину грошей.

Правоохоронці провели обшуки на роботах і місцях проживання фігурантів, де виявлено документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами розкрадання державних грошей.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Обшуки у Поплавського

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, йдеться про Київський університет культури та мистецтв. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що правоохоронці прийшли з обшуками й до колишнього ректора Київського університету культури Михайла Поплавського.

Джерела ВВС News Україна у правоохоронних органах повідомили, що Михайла Поплавського не затримували і підозру йому не оголошували. Так само поки що не було затримань й інших фігурантів.

10 лютого 2026 року стало відомо, що Михайло Поплавський більше не є президентом Київського університету культури і мистецтв. Він був ректором закладу з 1996 року.

