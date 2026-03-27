В ночь на 27 марта (с 18:00 26 марта) российский враг атаковал Украину 102 ударными дронами типов Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 60 из них — это Shahed.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Так, россияне запускали свои дроны из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также населенного пункта Гвардейское, что в оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито и подавлено 93 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание девяти ударных БПЛА на восьми локациях, а также падение обломков на четырех локациях.

Этой ночью в Днепропетровской области военные из Воздушного командования Восток сбили 14 вражеских ударных БПЛА.

Ночью враг нанес удар по Харькову. Шесть человек пострадали в девятиэтажном доме — у всех острая реакция на стресс.

Также раздались взрывы в Кривом Роге.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1493-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.