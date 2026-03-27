У ніч на 27 березня (з 18:00 26 березня) російський ворог атакував Україну 102 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 60 із них — це Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, росіяни запускали свої дрони із Курська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, а також населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито та придушено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

Цієї ночі на Дніпропетровщині військові з Повітряного командування Схід збили 14 ворожих ударних БпЛА.

Вночі ворог вдарив по Харкову. Шестеро постраждалих у девʼятиповерхівці — у всіх гостра реакція на стрес.



Також пролунали вибухи у Кривому Розі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1493-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

