Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1000 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ на 27 березня 2026

  • особового складу – близько 1 293 170  (+1000)- осіб,
  • танків – 11 808 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 287 (+9) од.,
  • артилерійських систем – 38 863 (+68) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 700 (+2) од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 337 од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 350 од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222) од.,
  • крилатих ракет – 4 491 од.,
  • кораблів та катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 85 569 (+217) од.,
  • спеціальної техніки – 4 100 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1493-тю добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

