Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 27 березня: ЗСУ знищили 1000 окупантів та понад 2000 дронів
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1000 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ на 27 березня 2026
- особового складу – близько 1 293 170 (+1000)- осіб,
- танків – 11 808 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 287 (+9) од.,
- артилерійських систем – 38 863 (+68) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 700 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 337 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222) од.,
- крилатих ракет – 4 491 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 569 (+217) од.,
- спеціальної техніки – 4 100 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1493-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
