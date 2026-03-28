У суботу, 28 березня, у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,2. Поштовхи класифікують як слабкі.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус у Полтавській області 28 березня: що відомо

Підземні поштовхи відбулися о 19:50 за київським часом.

Епіцентр знаходився у Полтавському районі, у межах Мачухівської територіальної громади.

Координати джерела – 49,53 північної широти та 34,41 східної довготи. Глибина становила близько 8 кілометрів.

За класифікацією, цей землетрус належить до ледве відчутних і зазвичай не спричиняє руйнувань.

Інформації про постраждалих або пошкодження станом на цей момент не надходило.

Раніше, 6 лютого у селі Мильці на околиці Полтави зафіксували землетрус магнітудою 3,1 на глибині 9 км о 19:46. Цей землетрус також відносять до не відчутних.

Нагадаємо, 1 липня 2025 року поблизу села Карпусі у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,1.

27 липня того ж року у районі села Старі Санжари Полтавського району зафіксували землетрус магнітудою 2,9 на глибині 7,1 км.

