На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2: що відомо
- У Полтавській області 28 березня о 19:50 стався землетрус магнітудою 3,2, епіцентр був у межах Мачухівської територіальної громади.
- Інформації про постраждалих або пошкодження після землетрусу не надходило.
У суботу, 28 березня, у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,2. Поштовхи класифікують як слабкі.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Підземні поштовхи відбулися о 19:50 за київським часом.
Епіцентр знаходився у Полтавському районі, у межах Мачухівської територіальної громади.
Координати джерела – 49,53 північної широти та 34,41 східної довготи. Глибина становила близько 8 кілометрів.
За класифікацією, цей землетрус належить до ледве відчутних і зазвичай не спричиняє руйнувань.
Інформації про постраждалих або пошкодження станом на цей момент не надходило.
Раніше, 6 лютого у селі Мильці на околиці Полтави зафіксували землетрус магнітудою 3,1 на глибині 9 км о 19:46. Цей землетрус також відносять до не відчутних.
Нагадаємо, 1 липня 2025 року поблизу села Карпусі у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,1.
27 липня того ж року у районі села Старі Санжари Полтавського району зафіксували землетрус магнітудою 2,9 на глибині 7,1 км.