Президент Владимир Зеленский заявил, что все сигналы, полученные в ходе переговорного процесса, свидетельствуют о возможности получения Украиной гарантий безопасности от США только после того, как ВСУ выйдут из Донбасса.

Во время общения с журналистами 28 марта президент отметил, что “большую часть айсберга не видно”, однако он показал меньшую часть айсберга в отношении переговоров.

— Можно по-разному относиться к этому, но все сигналы, которые поступали на протяжении всего переговорного процесса, говорят о том, и это не только мой анализ, это звучит абсолютно правильно, что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до окончания войны, а после того, как наши войска выйдут из Донбасса, — сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина стремится подписать гарантии безопасности до завершения войны, а также пакет по восстановлению.

По словам Зеленского, гарантии начнут действовать после голосования в Конгрессе США, а Конгресс будет голосовать уже после завершения войны.

— Но, тем не менее, нам сказали, что вопрос не в том, когда это вступает в силу, а вопрос в том, когда эти гарантии нам даются. Гарантии нам даются именно после того, как мы выйдем из Донбасса. И это условие на сегодняшний день окончания войны, — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что существуют достаточно высокие риски того, что Россия снова начнет агрессию, поэтому Украина нуждается в гарантиях безопасности.

При этом президент опроверг информацию о том, что США якобы оказывают давление на Украину.

— Просто, может, это воспринялось в том ключе, что американцы якобы давят, чтобы мы уходили, и только тогда дадут гарантию. Но я не говорю, что они на нас давят. И никогда этого не говорил. Ни публично, ни иным образом, — подчеркнул он.

В интервью Reuters Зеленский заявлял, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только при условии вывода Сил обороны за административные границы Донецкой и Луганской областей.

В ответ госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не требовали от Украины вывода войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

— Это ложь. И я видел, как он (Зеленский, — Ред.) это говорил, и обидно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Ему сказали не это, — сказал Рубио в пятницу, 27 марта.

