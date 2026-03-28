Президент Володимир Зеленський заявив, що всі сигнали, які були отримані під час переговорного процесу, свідчать про можливість отримання Україною гарантій безпеки від США тільки після того, як ЗСУ вийдуть з Донбасу.

Під час спілкування із журналістами 28 березня президент зазначив, що “більшу частину айсбергу не видно”, проте він показав меншу частину айсбергу щодо переговорів.

– Можна по-різному ставитися до цього, але всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять про те, і не тільки це мій аналіз, це звучить абсолютно правильно, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу, – сказав Зеленський.

Він нагадав, що Україна прагне підписати гарантії безпеки до завершення війни, а також пакет щодо відновлення.

За словами Зеленського, гарантії почнуть діяти після голосування в Конгресі США, а Конгрес голосуватиме вже після завершення війни.

– Але, тим не менше, нам сказали, що питання не в тому, коли це вступає в силу, а питання в тому, коли ці гарантії нам даються. Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу. І це умова на сьогодні закінчення війни, – зауважив глава держави.

Зеленський наголосив, що існують достатньо високі ризики того, що Росія знову розпочне агресію, тому Україна потребує гарантій безпеки.

При цьому президент спростував інформацію про те, що США нібито чинять тиск на Україну.

– Просто, може, сприйнялося це в форматі, що американці начебто тиснуть, щоб ми виходили і тільки тоді дадуть гарантію. Але я не кажу, що вони на нас тиснуть. І ніколи це не казав. Ні публічно, ні по-іншому, – наголосив він.

Заява Зеленського щодо гарантій безпеки і заперечення Рубіо

В інтерв’ю Reuters Зеленський заявляв, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише за умови виходу Сил оборони за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

У відповідь державний секретар США Марко Рубіо сказав, що США не вимагали від України виведення військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

– Це брехня. І я бачив, як він (Зеленський, – Ред.) це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда. Йому сказали не це, – сказав Рубіо у п’ятницю, 27 березня.

Пов'язані теми:

