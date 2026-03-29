29 березня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Йорданії.

Відповідне відео глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

Візит Зеленського до Йорданії: що відомо

29 березня Володимир Зеленський прибув з візитом до Королівства Йорданія.

Зараз дивляться

— Сьогодні в Йорданії. Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок, – написав Володимир Зеленський.

Крім того, глава держави анонсував важливі зустрічі з міжнародними партнерами.

Учора, 28 березня, Володимир Зеленський прибув з візитом до Катару.

Того дня Україна і Катар підписали угоду про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

Як зазначив секретар РНБО Рустем Умєров, документ формує рамку для довгострокової взаємодії у сфері безпеки. Зокрема, щодо протидії повітряним загрозам, а також посилення спроможностей захисту.

За словами Умєрова, угода передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення.

Під час зустрічі президента України зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом 27 березня сторони підписали угоду про оборонну співпрацю.

Крім того, про співробітництво у сфері безпеки та оборони Зеленський також домовився під час зустрічі з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном 28 березня.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийЙорданіяКатарОАЕСаудівська Аравія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.