Зеленський прибув із візитом до Йорданії
29 березня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Йорданії.
Відповідне відео глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.
Візит Зеленського до Йорданії: що відомо
— Сьогодні в Йорданії. Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок, – написав Володимир Зеленський.
Крім того, глава держави анонсував важливі зустрічі з міжнародними партнерами.
Учора, 28 березня, Володимир Зеленський прибув з візитом до Катару.
Того дня Україна і Катар підписали угоду про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.
Як зазначив секретар РНБО Рустем Умєров, документ формує рамку для довгострокової взаємодії у сфері безпеки. Зокрема, щодо протидії повітряним загрозам, а також посилення спроможностей захисту.
За словами Умєрова, угода передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення.
Під час зустрічі президента України зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом 27 березня сторони підписали угоду про оборонну співпрацю.
Крім того, про співробітництво у сфері безпеки та оборони Зеленський також домовився під час зустрічі з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном 28 березня.