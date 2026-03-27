В ночь на 27 марта Силы обороны Украины нанесли удар по российскому радиолокационному комплексу Валдай в районе населенного пункта Гвардейское на оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удары ВСУ по вражеским целям

Радиолокационный комплекс Валдай способен обнаруживать и противодействовать малым беспилотникам.

Также в Евпатории поражена наземная станция управления БПЛА Форпост.

В районе Ольгинки, что на временно оккупированной территории Донецкой области, Силы обороны нанесли удар по командному пункту россиян. Также поражен вражеский склад боеприпасов в районе Мангуша, что также находится на оккупированной части Донецкой области.

В Генштабе сообщили, что ВСУ поразили склады материально-технических средств противника в районах Рыбинского (оккупированная часть Донецкой области) и Новоселовки (оккупированная часть Запорожской области).

Также нанесен удар по району сосредоточения российских военных в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области.

В ночь на 25 марта в ходе операции Сил обороны Украины в Ленинградской области был атакован российский патрульный ледокол Пурга.

26 марта на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей были поражены ЗРК Тор-М1 и склады боеприпасов российских войск.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1493-е сутки.

Источник : Генштаб ЗСУ

