ВСУ ударили по РЛС Валдай в Крыму и складам РФ на оккупированных территориях
В ночь на 27 марта Силы обороны Украины нанесли удар по российскому радиолокационному комплексу Валдай в районе населенного пункта Гвардейское на оккупированной территории Крыма.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары ВСУ по вражеским целям
Радиолокационный комплекс Валдай способен обнаруживать и противодействовать малым беспилотникам.
Также в Евпатории поражена наземная станция управления БПЛА Форпост.
В районе Ольгинки, что на временно оккупированной территории Донецкой области, Силы обороны нанесли удар по командному пункту россиян. Также поражен вражеский склад боеприпасов в районе Мангуша, что также находится на оккупированной части Донецкой области.
В Генштабе сообщили, что ВСУ поразили склады материально-технических средств противника в районах Рыбинского (оккупированная часть Донецкой области) и Новоселовки (оккупированная часть Запорожской области).
Также нанесен удар по району сосредоточения российских военных в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области.
В ночь на 25 марта в ходе операции Сил обороны Украины в Ленинградской области был атакован российский патрульный ледокол Пурга.
26 марта на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей были поражены ЗРК Тор-М1 и склады боеприпасов российских войск.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1493-е сутки.
