Графики отключений света: как применят 1 апреля в Украине
В среду, 1 апреля, часть суток в Украине будут действовать графики отключения света, в частности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в Telegram.
Графики отключения света по всей Украине 1 апреля
Отмечается, что ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать 1 апреля во всех регионах Украины с 12:00 до 17:00.
– Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, – говорится в сообщении.
В Укрэнерго подчеркивают, что ситуация в энергосистеме может измениться.
Там призывают следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в каждом регионе в отдельности.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинская энергосистема выдержала более 5,9 тыс. вражеских атак, что привело к потере 9 ГВт мощностей генерации.
В Молдове из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Юга Украины временно отключали линию электропередач Исакча – Вулканешты.