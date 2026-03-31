В среду, 1 апреля, часть суток в Украине будут действовать графики отключения света, в частности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в Telegram.

Графики отключения света по всей Украине 1 апреля

Отмечается, что ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать 1 апреля во всех регионах Украины с 12:00 до 17:00.

– Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркивают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

Там призывают следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в каждом регионе в отдельности.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинская энергосистема выдержала более 5,9 тыс. вражеских атак, что привело к потере 9 ГВт мощностей генерации.

В Молдове из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Юга Украины временно отключали линию электропередач Исакча – Вулканешты.

