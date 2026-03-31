У середу, 1 квітня, частину доби в Україні діятимуть графіки відключення світла, зокрема, для промислових споживачів.

Про це повідомляє НЕК Укренерго у Telegram.

Графіки відключення світла в усій Україні 1 квітня

Зазначається, що обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть 1 квітня в усіх регіонах України з 12:00 до 17:00.

– Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

Там закликають стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні окремо.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українська енергосистема витримала понад 5,9 тис. ворожих атак, що призвели до втрати 9 ГВт потужностей генерації.

У Молдові через російські удари по енергетичній інфраструктурі Півдня України тимчасово відключали лінію електропередач Ісакча – Вулканешти.

