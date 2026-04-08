Жители Никополя обратилось к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с призывом усилить оборону города и района.

Жители Никополя просят усилить защиту города и района

Никопольская общественная организация Прихист, которая объединяет горожан и жителей Никопольского района, обратился с открытым обращением к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

Жители призывают усилить оборону Никополя и Никопольского района.

Сейчас смотрят

По информации ОО, в марте 2026 года из-за вражеских обстрелов в Никопольской общине зафиксировано 5 погибших и 52 раненых, а за первую неделю апреля – уже 10 погибших и 89 раненых.

— Мы – община Никополя – живем под обстрелами с лета 2022 года. Не день. Не неделю. Годы. Это не “сложная ситуация”. Это системное уничтожение города и его жителей. Каждый день взрывы, дроны над головами, раненые и погибшие. Люди не уезжают не потому, что “привыкли”, а потому, что это их дом, — говорится в сообщении.

Никопольцы требуют немедленного усиления ПВО в городе и районе, реальной защиты от дронов, конкретных действий по уменьшению потерь среди гражданских.

Армия РФ обстреливает Никополь с противоположного берега Днепра, с позиций в Энергодаре. В апреле ситуация с безопасностью в Никополе ухудшилась, РФ бьет по Никополю чуть ли не каждый день.

В Никопольском районе введены временные ограничения, направленные на повышение безопасности жителей в канун Пасхальных праздников. В частности, с 10 по 13 апреля в ряде общин запрещена работа рынков, базаров и любая уличная торговля.

Напомним, что 7 апреля РФ атаковала FPV-дроном городской автобус в самом центре Никополя, в результате чего погибли четыре человека. Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел, заявив, что россияне продолжают свой целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и общинах вблизи линии фронта.

Также 6 апреля российские оккупанты атаковали Никополь FPV-дронами, в результате чего четыре человека получили ранения.

Из-за удара дроном 5 апреля по Никополю погиб один человек и пострадала 60-летняя женщина.

4 апреля около 09:50 российские военные атаковали Никополь в Днепропетровской области ударными дронами. Прилет пришелся по рынку, в результате чего пять человек погибли и 19 получили ранения.

1 апреля РФ ударила по Никополю, атаковав жилые кварталы. В результате обстрела пострадали 13 человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.