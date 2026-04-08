Громада Нікополя звернулась до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського із закликом посилити оборону міста та району.

Мешканці Нікополя просять посилити захист міста та району

Нікопольська громадська організація Прихист, що обʼєднує містян та жителів Нікопольського району, звернулася з відкритим зверненням до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Вони закликають посилити оборону Нікополя та Нікопольського району.

За інформацією ГО, у березні 2026 року через ворожі обстріли у Нікопольській громаді зафіксовано 5 загиблих та 52 поранених. За перший тиждень квітня – вже 10 загиблих і 89 поранених.

– Ми – громада Нікополя – живемо під обстрілами з літа 2022 року. Не день. Не тиждень. Роки. Це не “складна ситуація”. Це системне знищення міста і його мешканців. Щодня вибухи, дрони над головами, поранені та загиблі. Люди не виїжджають не тому, що “звикли”, а тому що це їхній дім, – йдеться у повідомленні.

Нікопольці вимагають негайного посилення ППО у місті та районі, реального захисту від дронів, конкретних дій для зменшення втрат серед цивільних.

Армія РФ обстрілює Нікополь з протилежного берега Дніпра, з позицій в Енергодарі. У квітні безпекова ситуація в Нікополі погіршилась, РФ б’є по Нікополю мало не щодня.

У Нікопольському районі введені тимчасові обмеження, спрямовані на підвищення безпеки мешканців напередодні Великодніх свят. Зокрема, з 10 по 13 квітня у низці громад заборонено роботу ринків, базарів та будь-яку вуличну торгівлю.

Нагадаємо, що 7 квітня РФ атакувала FPV-дроном міський автобус у самому центрі Нікополя, внаслідок чого загинули чотири людей. Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл, заявивши, що росіяни продовжують свій цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах і громадах поблизу лінії фронту.

Також 6 квітня російські окупанти атакували Нікополь FPV-дронами, внаслідок чого четверо людей дістали поранення.

Через удар дрону 5 квітня по Нікополю загинула людина та постраждала 60-річна жінка.

4 квітня близько 09:50 російські військові атакували Нікополь на Дніпропетровщині ударними дронами. Приліт стався по ринку, внаслідок чого п’ять людей загинуло та 19 дістали поранення.

1 квітня РФ вдарила по Нікополю, атакувавши житлові квартали. Внаслідок обстрілу постраждали 13 людей.

