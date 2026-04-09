Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу на фронте и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский о ситуации на фронте

По словам главнокомандующего, украинские военные контролируют ситуацию на ключевых направлениях и продолжают сдерживать попытки врага продвинуться вперед.

Силы обороны ведут активные боевые действия, нанося потери противнику и не давая ему перегруппироваться для новых масштабных операций.

Сырский отметил, что, несмотря на постоянные атаки, российские войска не имеют возможности восстановить полноценное наступление по всей линии фронта.

Украинские подразделения, по его словам, держат инициативу и действуют на опережение, срывая планы противника.

Сырский о потерях врага и роли беспилотников

По словам главнокомандующего ВСУ, в марте показатель общих потерь личного состава российских войск вырос на 29% по сравнению с февралем.

Он поблагодарил украинских военных за результативную работу и отметил важную роль дронов в современной войне.

В среднем за сутки подразделения беспилотных сил выполняют более 11 тысяч боевых задач.

В то же время количество верифицированных целей в марте выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем и превысило 150 тыс.

— Отдельно хотел бы выделить рост эффективности наших средств Middle Strike. Почти 350 ударов на оперативную глубину (30-120 км), — добавил главнокомандующий.

Напомним, что недавно жители Никополя обратились к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с призывом усилить оборону города и района.

По данным общины, в марте из-за обстрелов погибли 5 человек и 52 были ранены, а уже за первую неделю апреля — 10 погибших и 89 раненых.

Жители требуют усиления ПВО и защиты от дронов, а также реальных шагов для уменьшения потерь среди гражданских.

