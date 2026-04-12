Розстріл українців під час перемир’я: Лубінець готує звернення до ООН і МКЧХ
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернеться до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста через розстріл чотирьох українських військовополонених та евакуаційної групи під час так званого Великоднього перемир’я.
Про це він повідомив у Telegram.
– Це грубе і цинічне порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій. Я негайно направляю листи до МКЧХ та ООН щодо цих злочинів: світ має знати, що Росія системно порушує всі можливі правила війни і перетворила терор на свою тактику, – написав Лубінець.
Він уточнив, що за наявною інформацією з відкритих джерел російські військові штурмували українські позиції.
У результаті цього четверо українських військових потрапили в полон.
Однак окупанти не дотрималися норм міжнародного гуманітарного права і розстріляли беззбройних українців на місці.
Також увечері 11 квітня російські військові вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського на Запоріжжі, попри оголошене “припинення вогню”.
– У день Великодня, коли світ говорить про милосердя і людяність, Росія вкотре демонструє повну зневагу до цих цінностей. Там, де мало бути перемир’я – постріли. Там, де мало бути життя – смерть. За це повинна бути відповідальність! – наголосив Лубінець.
Розстріл полонених і вбивство евакуаційної групи
Неподалік селища Ветеринарне Дергачівської громади Харківської області під час штурму українських позицій російські військові взяли в полон чотирьох бійців однієї з механізованих бригад.
Беззбройні військові лежали долілиць. У цей момент один із окупантів почав їх розстрілювати.
За даними проєкту Deep State, 11 квітня близько 17:30 поблизу Гуляйпільського на Запоріжжі російські військові застосували FPV-дрони та вбили групу поранених українських військових.
Як відомо, російський диктатор Володимир Путін оголосив тимчасове перемир’я з нагоди Великодня.
У Кремлі заявили, що перемир’я триватиме з 16:00 за московським часом 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року.