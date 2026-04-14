На Запорожской атомной электростанции произошел уже 13-й блэкаут с начала российской оккупации — была отключена последняя линия внешнего питания.

Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Блэкаут на ЗАЭС 14 апреля: что известно

Утром 14 апреля на Запорожской АЭС была отключена последняя внешняя линия электропередачи Ферросплавная-1.

В результате станция полностью потеряла внешнее питание.

Чтобы поддержать работу критически важных систем безопасности, автоматически включились резервные дизельные генераторы.

В МАГАТЭ отмечают, что подобные отключения представляют серьезную угрозу.

— Потеря электроэнергии за пределами площадки еще раз подчеркивает риски ядерной безопасности во время конфликта, — заявил Рафаэль Гросси.

В то же время МАГАТЭ ведет переговоры с обеими сторонами о введении локального перемирия для проведения ремонтных работ.

Речь идет о восстановлении еще одной линии электропередач, которая могла бы обеспечить внешнее питание станции.

Известно, что электроснабжение Запорожской АЭС удалось восстановить через линию 330 кВ Ферросплавная-1 примерно через 90 минут после отключения. После этого аварийные дизельные генераторы на станции были отключены.

Проблемы с электроснабжением на Запорожской АЭС носят системный характер и продолжаются не впервые.

В конце марта станция уже теряла одну из ключевых линий электропередачи — 750 кВ Днепровская, из-за чего оставалась подключенной только к резервной линии Ферросплавная-1.

В МАГАТЭ тогда предупреждали, что зависимость только от одной линии питания значительно повышает риски для ядерной безопасности.

Менее чем за три недели до нынешнего блэкаута эту резервную линию удалось восстановить после ремонта, однако ситуация оставалась нестабильной.

