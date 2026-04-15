Этой ночью ряд областей Украины оказались под ударом РФ, в частности Киевская, Одесская, а также Черкассы, Днепр, Запорожье и Сумы.

В результате обстрела есть погибшая в Запорожье — женщина во время вражеской атаки находилась в киоске на остановке. Также есть пострадавшие в Днепре и Черкассах.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии, заявив, что ему нравится будущий премьер-министр Петер Мадьяр.

Сейчас смотрят

О главных событиях ночи 15 апреля читайте далее.

Атака на Киевщину

РФ ночью атаковала дронами Киевскую область, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

В регионе работали силы ПВО — есть сбитые цели.

– И это главное, что спасло жизнь и сохранило критическую инфраструктуру, – написал он в Telegram.

К счастью, пострадавших среди людей нет.

В то же время в Белой Церкви повреждено производственное помещение предприятия, а в Обуховском районе — хозяйственные здания двух частных домовладений.

Взрывы в Черкассах

С ночи РФ била дронами по Черкасской области – под прицелом оказался областной центр, сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Четыре человека пострадали, двое из них госпитализированы, не тяжелые.

В общей сложности зафиксированы четыре локации падения БпЛА.

Речь идет о жилой инфраструктуре: это десятки поврежденных частных домов, автомобили.

Обстрел Запорожья

Ранним утром 15 апреля Россия атаковала Запорожье, в результате чего повреждены автостоянка, предприятие, остановка и киоск.

К сожалению, погибла женщина, которая находилась в киоске во время атаки противника.

К тому же в результате комбинированной атаки россиян повреждено 5 многоэтажек в Хортицком и Вознесеновском районах: выбиты окна, повреждены балконы, фасады и кровли.

Повреждено и заведение профессионально-технического образования.

Пожары, которые возникли на местах атак, уже ликвидированы.

Атака Днепра

Россия ночью атаковала Днепр, в результате чего вспыхнул пожар в административном здании.

В результате удара РФ была госпитализирована 29-летняя женщина, ее состояние — средней тяжести. В то же время еще двое пострадавших — 22-летняя женщина и 65-летний мужчина — находятся на амбулаторном лечении.

Подразделениями ВК Восток этой ночью над Днепропетровской областью было сбито 9 вражеских БПЛА.

Обстрел Сум

Суммы снова оказались под российскими ударами – вражеский БпЛА попал по промышленной зоне города, сообщили в ГСЧС Украины.

Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Во время тушения пожара по месту, где работали спасатели, враг нанес повторный удар.

— Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги возгорания удалось ликвидировать, — говорится в сообщении.

Уже через несколько часов враг нанес очередной удар по той же локации. Специалисты ГСЧС повторно ликвидировали пожар.

Информация о пострадавших не поступала.

Взрывы в Одесской области

РФ в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В результате попаданий зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидированы спасателями. Продолжается осмотр повреждений и ликвидация последствий.

Новые заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп отреагировал на результаты парламентских выборов в Венгрии. Он отметил, что не обеспокоен поражением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, за которого он, к слову, открыто агитировал.

В то же время глава Штатов подчеркнул, что ему нравится будущий премьер-министр Венгрии – лидер партии Тиса Петер Мадьяр.

– Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек.

Президент США отметил, что Мадьяр имеет схожие взгляды на иммиграцию, поскольку ранее был членом партии Орбана Фидес.

Также Дональд Трамп заявил, что война в Иране близка к завершению.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.