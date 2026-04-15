События на утро 15 апреля: обстрелы Запорожья, Днепра, Черкасс и новые заявления Трампа
Этой ночью ряд областей Украины оказались под ударом РФ, в частности Киевская, Одесская, а также Черкассы, Днепр, Запорожье и Сумы.
В результате обстрела есть погибшая в Запорожье — женщина во время вражеской атаки находилась в киоске на остановке. Также есть пострадавшие в Днепре и Черкассах.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии, заявив, что ему нравится будущий премьер-министр Петер Мадьяр.
О главных событиях ночи 15 апреля читайте далее.
Атака на Киевщину
РФ ночью атаковала дронами Киевскую область, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
В регионе работали силы ПВО — есть сбитые цели.
– И это главное, что спасло жизнь и сохранило критическую инфраструктуру, – написал он в Telegram.
К счастью, пострадавших среди людей нет.
В то же время в Белой Церкви повреждено производственное помещение предприятия, а в Обуховском районе — хозяйственные здания двух частных домовладений.
Взрывы в Черкассах
С ночи РФ била дронами по Черкасской области – под прицелом оказался областной центр, сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Четыре человека пострадали, двое из них госпитализированы, не тяжелые.
В общей сложности зафиксированы четыре локации падения БпЛА.
Речь идет о жилой инфраструктуре: это десятки поврежденных частных домов, автомобили.
Обстрел Запорожья
Ранним утром 15 апреля Россия атаковала Запорожье, в результате чего повреждены автостоянка, предприятие, остановка и киоск.
К сожалению, погибла женщина, которая находилась в киоске во время атаки противника.
К тому же в результате комбинированной атаки россиян повреждено 5 многоэтажек в Хортицком и Вознесеновском районах: выбиты окна, повреждены балконы, фасады и кровли.
Повреждено и заведение профессионально-технического образования.
Пожары, которые возникли на местах атак, уже ликвидированы.
Атака Днепра
Россия ночью атаковала Днепр, в результате чего вспыхнул пожар в административном здании.
В результате удара РФ была госпитализирована 29-летняя женщина, ее состояние — средней тяжести. В то же время еще двое пострадавших — 22-летняя женщина и 65-летний мужчина — находятся на амбулаторном лечении.
Подразделениями ВК Восток этой ночью над Днепропетровской областью было сбито 9 вражеских БПЛА.
Обстрел Сум
Суммы снова оказались под российскими ударами – вражеский БпЛА попал по промышленной зоне города, сообщили в ГСЧС Украины.
Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
Во время тушения пожара по месту, где работали спасатели, враг нанес повторный удар.
— Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги возгорания удалось ликвидировать, — говорится в сообщении.
Уже через несколько часов враг нанес очередной удар по той же локации. Специалисты ГСЧС повторно ликвидировали пожар.
Информация о пострадавших не поступала.
Взрывы в Одесской области
РФ в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В результате попаданий зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.
По предварительным данным, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидированы спасателями. Продолжается осмотр повреждений и ликвидация последствий.
Новые заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп отреагировал на результаты парламентских выборов в Венгрии. Он отметил, что не обеспокоен поражением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, за которого он, к слову, открыто агитировал.
В то же время глава Штатов подчеркнул, что ему нравится будущий премьер-министр Венгрии – лидер партии Тиса Петер Мадьяр.
– Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек.
Президент США отметил, что Мадьяр имеет схожие взгляды на иммиграцию, поскольку ранее был членом партии Орбана Фидес.
Также Дональд Трамп заявил, что война в Иране близка к завершению.