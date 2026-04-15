Цієї ночі низка областей України опинились під ударом РФ, зокрема Київська, Одеська, а також Черкаси, Дніпро, Запоріжжя та Суми.

Внаслідок обстрілу є загибла у Запоріжжі – жінка під час ворожої атаки перебувала у кіоску на зупинці. Також є постраждалі у Дніпрі та Черкасах.

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати парламентських виборів в Угорщині, заявивши, що йому подобається майбутній прем’єр-міністр Петер Мадяр.

Зараз дивляться

Про головні події ночі 15 квітня — читайте далі.

Атака на Київщину

РФ вночі атакувала дронами Київську область, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

У регіоні працювали сили ППО — є збиті цілі.

– І це головне, що врятувало життя та зберегло критичну інфраструктуру, – написав він у Telegram.

На щастя, постраждалих серед людей немає.

Водночас у Білій Церкві пошкоджено виробниче приміщення підприємства, а в Обухівському районі — господарчі будівлі двох приватних домоволодінь.

Вибухи у Черкасах

З ночі РФ била дронами по Черкащині – під прицілом був обласний центр, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Чотири людини постраждали, двох з них госпіталізували, не тяжкі.

Загалом зафіксовано чотири локації падіння БпЛА.

Йдеться про житлову інфраструктуру: це десятки пошкоджених приватних будинків, автомобілі.

Обстріл Запоріжжя

Рано-вранці 15 квітня Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого було пошкодило автостоянку, підприємство, зупинку та кіоск.

На жаль, загинула жінка, яка перебувала у кіоску під час ворожої атаки.

До того ж внаслідок комбінованої атаки росіян пошкоджено 5 багатоповерхівок в Хортицькому та Вознесенівському районах: вибиті вікна, понівечені балкони, фасади та покрівлі.

Пошкодило й заклад професійно-технічної освіти.

Пожежі, що виникали на місцях атак, вже ліквідовані.

Атака Дніпра

Росія вночі атакувала Дніпро, внаслідок чого спалахнула пожежа в адміністративній будівлі.

Внаслідок удару РФ у стані середньої тяжкості була госпіталізована 29-річна жінка. Водночас ще двоє постраждалих – 22-річна жінка та 65-річний чоловік – перебувають на амбулаторному лікуванні.

Підрозділами ПвК Схід цієї ночі над Дніпропетровською областю було збито 9 ворожих БпЛА.

Обстріл Сум

Суми знову опинилися під російськими ударами – ворожий БпЛА влучив по промисловій зоні міста, повідомили у ДСНС України.

Рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню.

Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог завдав повторного удару.

– Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати, – йдеться у повідомленні.

Вже за декілька годин ворог вчергове ударив по тій самій локації. Фахівці ДСНС повторно ліквідували пожежу.

Інформація про постраждалих не надходила.

Вибухи в Одеській області

РФ вчергове атакувада портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В результаті влучань зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.

Нові заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на результати парламентських виборів в Угорщині. Він зазначив, що не переймається поразкою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, за якого він, до речі, відкрито агітував.

Водночас глава Штатів наголосив, що йому подобається майбутній прем’єр-міністр Угорщини – лідер партії Тиса Петер Мадяр.

– Гадаю, новий прем’єр-міністр добре впорається зі своїми обов’язками – він хороша людина.

Президент США зазначив, що Мадяр має схожі погляди на імміграцію, оскільки раніше був членом партії Орбана Фідес.

Також Дональд Трамп заявив, що війна в Ірані близька до завершення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.