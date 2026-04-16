Росія є глобальною загрозою, оскільки прагне знищити Україну та контролювати всіх своїх сусідів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників церемонії нагородження Four Freedoms Awards.

Мета Росії – знищити Україну

– В основі війни Росії проти України лежить брехливе твердження, що України не існує, що вона нібито є частиною Росії. Справа не тільки в історії, не тільки в політиці чи ідеології. На цьому ґрунтується їхня мета – повністю стерти Україну з лиця землі. І не тільки Україну, – наголосив президент.

За його словами, Росія неодноразово відкрито заявляла про намір контролювати всі сусідні країни, а також визначати, якою має бути безпека у Європі.

– Росія поширила свою ідею війни аж до Сирії та Африки. Це справді глобальна загроза. Важливо, що багато хто у світі саме так і сприймає це – як глобальну загрозу, – зазначив Зеленський.

Глава держави заявив, що Росія має понести відповідальність за агресію проти України як у юридичному, так і в практичному вимірі.

Робота над створенням трибуналу щодо злочинів РФ

Президент наголосив, що російські воєнні злочинці повинні отримати справедливі вироки, а не жити звичайним життям.

– Це необхідно. Так само, як це було необхідно після Другої світової війни, – додав він.

Зеленський повідомив, що українська делегація у Нідерландах працює над створенням трибуналу щодо російської агресії проти України.

– Ми працюємо над тим, щоб міжнародна правова система була рішучою та безкомпромісною до російських воєнних злочинців. Прошу вас це підтримати… Не дайте Росії залишитися безкарною, – зауважив він.

Зеленського нагородили у Нідерландах

Сьогодні в нідерландському місті Мідделбург Зеленський від імені українського народу отримав премію Four Freedoms Awards (Чотири свободи) за мужність і стійкість у боротьбі за свободу.

Як повідомили в ОП, під час звернення до учасників церемонії нагородження президент України заявив, що лише цієї ночі Росія випустила майже 300 ударних дронів, 19 балістичних ракет та крилаті ракети.

За його словами, внаслідок обстрілів є десятки жертв.

Нагадаємо, голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що обстріл України в ніч на четвер, 16 квітня, був свідомим терором проти цивільного населення та свідчить про провал військової агресії РФ.

Пов'язані теми:

