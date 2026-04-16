Российские войска в течение суток (с 07:00 15 апреля по 07:00 апреля) осуществили две волны комбинированных обстрелов Украины, применив ракеты наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Больше всего ночью 16 апреля пострадали Киев, Одесса и Днепр.

Известно, что обстрел Украины 16 апреля унес жизни по меньшей мере 16 человек. Еще более 100 человек получили ранения.

Сейчас смотрят

Все об обстреле Украины 16 апреля — читайте в материале.

Обстрел Украины: что известно

Во время двух волн обстрелов Украины радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 703 воздушных целей:

19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

20 крылатых ракет Х-101;

пять крылатых ракет Искандер-К;

659 БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов.

К утру 16 апреля противовоздушная оборона сбила или приглушила 667 вражеских целей:

19 крылатых ракет Х-101;

восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400;

четыре крылатых ракеты Искандер-К;

636 БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов.

Есть данные о попадании 12 ракет и 20 ударных БпЛА на 26 локациях, а также о падении сбитых целей или их обломков на 25 локациях.

Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Атака на Киев

В ходе атаки на Киев зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Днепровском, Шевченковском и Деснянском районах.

В Днепровском районе, к счастью, обломки упали на открытой территории (о разрушениях официальные лица не сообщали).

В Оболонском районе горели припаркованные автомобили. Повреждены рядом расположенное складское здание, шиномонтаж и магазин.

В Подольском районе на одной из локаций произошло попадание на открытой территории, что повлекло за собой разрушение фасадов жилых домов.

На другой локации есть разрушения фасадов двух отелей и близлежащих домов.

По другому адресу произошло попадание перед жилыми домами.

Кроме того, разрушен одноэтажный жилой дом. Также произошло попадание в шестой этаж 16-этажного дома.

В Деснянском районе горел двухэтажный жилой дом.

В Шевченковском районе враг попал в детскую площадку, а также рядом с жилым домом.

По состоянию на 11:37 16 апреля в Киеве четверо погибших — трое взрослых и 12-летний мальчик. Пострадали 60 человек.

Атака на Одессу

Ночная атака на Одессу сегодня была совершена в несколько волн. Враг обстреливал город ракетами и дронами одновременно.

Повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры.

В частности, в по меньшей мере трех многоэтажках разрушены фасадные стены и выбиты окна, подверглось повреждениям общежитие и близлежащие здания.

Имеются повреждения и в одном из парков Приморского района.

Утром в Одессе в одном из районов были повреждены крыша и окна в здании автосалона, а также находившиеся внутри авто.

Пострадали люди на одном из рынков города.

В другом районе удар пришелся по частному дому и автомобилю.

Известно, что во время атаки на Одессу погибли девять человек. Еще 23 получили ранения.

Сегодня в Одессе объявлен День траура по погибшим.

Атака на Днепр

Ночная атака на Днепр унесла жизни трех женщин.

13 человек, пострадавших из-за ночной атаки на Днепр, остаются в больницах.

40-летняя женщина и мужчины в возрасте 33, 40, 46 и 48 лет находятся в тяжелом состоянии. У них черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы, резаные раны, переломы.

14 человек находятся на амбулаторном лечении. Как и 14-летняя девочка, пострадавшая из-за российской атаки в Новоалександровской общине.

Отметим, что среди пострадавших есть мальчики в возрасте 1,5 года и 3 года. Дети получили множественные ссадины во время первого удара по городу, произошедшему еще в 20:45 15 апреля. Тогда вспыхнул пожар на территории учебного заведения.

К утру 16 апреля оперативные службы зафиксировали повреждения уже на 11 локациях.

В городе повреждены жилые дома, предприятия, офисные здания, техникум, автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 513-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Дополняется…

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.