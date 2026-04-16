Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен провели зустріч з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі класу Alkmaar, який нідерландські партнери дарують для поповнення українського флоту.

Про це йдеться у повідомленні, яке президент Зеленський опублікував у себе в Telegram.

Що відомо про новий корабель ВМС України

Зазначається, що лідери поспілкувалися з українськими військовими про те, як проходять тренування, та обговорили подальші плани.

– Нідерланди повністю підготують екіпаж та вже в червні передадуть корабель Україні. Він отримає назву Генічеськ – на честь нашого судна, яке було втрачене під час виконання бойового завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси, – розповів Володимир Зеленський.

Він уточнив, що це буде вже п’ятий корабель у нашому майбутньому протимінному флоті та другий – саме від Нідерландів.

Зеленський подякував союзникам за цю допомогу та наголосив, що допомога нідерландського народу дуже цінна для України.

Також він зазначив, що вручив начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсхайму та нашим захисникам нагороди.

Нагадаємо, про те, що Нідерланди передають Україні корабель, який стане частиною українського флоту, стало відомо під час брифінгу вдень 16 квітня.

Також Україна та Нідерланди підписали довгострокову оборонну угоду.

Фото: скріншот з відео, опублікованого на каналі Володимира Зеленського

