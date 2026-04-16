Росія під час масованого удару 15–16 квітня застосувала нову тактику обстрілів України. Атака тривала понад добу та складалася з двох хвиль.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

РФ застосувала нову тактику обстрілів

За його словами, під час цієї атаки Росія використала нову схему обстрілів, яка відрізняється від попередніх.

Удар тривав фактично цілу добу, з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку 16 квітня, і складався з двох окремих хвиль.

– Це була така, фактично, добова атака з 7 ранку вчорашнього дня по 7 ранку сьогоднішнього, 16 квітня, де противник застосував велику кількість засобів повітряного нападу, – сказав він.

Перша хвиля складалася з крилатих ракет. За даними Повітряних сил, Росія застосувала 20 ракет типу Х-101, із яких 19 було знищено. Фактично лише одна ракета досягла цілі.

Друга хвиля виявилася значно небезпечнішою – ворог використав балістичні ракети. Загалом було випущено 19 ракет типу Іскандер-М або С-400, які вдарили по Києву, Дніпру, Харківській та Одеській областях. Лише 8 із них вдалося перехопити, що свідчить про складність протидії такому озброєнню.

Ігнат зазначив, що українська протиповітряна оборона демонструє високу ефективність у боротьбі з крилатими ракетами. Зокрема, важливу роль у цьому відіграє тактична авіація, включно з літаками F-16, що дозволяє досягати майже 100% результату перехоплення.

Головною проблемою залишається протидія балістичним ракетам. Для ефективнішого захисту Україні необхідні додаткові системи ППО, зокрема ракети PAC-3 до комплексів Patriot.

Особливістю цієї атаки стала зміна часу запуску крилатих ракет. Якщо раніше Росія переважно завдавала комбінованих ударів під ранок, то цього разу частину ракет випустили ввечері.

– Противник змінив період застосування крилатих ракет, і ми бачили вчора на вечір вже атаку саме крилатими ракетами, – зазначив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ.

Перед цією атакою Росія провела своєрідну розвідку боєм. У ніч на 15 квітня по території України було запущено понад 300 безпілотників.

Раніше Повітряні сили повідомили, що за період із 07:00 15 квітня до 07:00 16-го радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 703 повітряних цілей.

Є влучання у 26 локаціях, загиблі й поранені в кількох містах, найбільші руйнування – у Києві, Дніпрі та Одесі.

