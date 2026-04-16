Російські війська впродовж доби (із 07:00 15 квітня до 07:00 квітня) здійснили дві хвилі комбінованих обстрілів України, застосувавши ракети наземного та повітряного базування, а також ударні безпілотники.

Найбільше вночі 16 квітня постраждали Київ, Одеса та Дніпро.

Наразі відомо, що обстріл України 16 квітня забрав життя щонайменше 16 людей. Ще понад 100 людей дістали поранення.

Під час двох хвиль обстрілів України радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 703 повітряних цілей:

19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

20 крилатих ракет Х-101;

п’ять крилатих ракет Іскандер-К;

659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

До ранку 16 квітня протиповітряна оборона збила чи приглушила 667 ворожих цілей:

19 крилатих ракет Х-101;

вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

чотири крилаті ракети Іскандер-К;

636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Є дані про влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також про падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 25 локаціях.

Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Атака на Київ

Під час атаки на Київ зафіксовані руйнування в Подільському, Оболонському, Дніпровському, Шевченківському та Деснянському районах.

У Дніпровському районі, на щастя, уламки впали на відкритій території (про руйнування офіційні особи не повідомляли).

В Оболонському районі горіли припарковані автомобілі. Пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та магазин.

У Подільському районі на одній із локацій сталося влучання на відкритій території, що спричинило руйнування фасадів житлових будинків.

На іншій локації є зазнали руйнувань фасади двох готелів та прилеглих будинків.

За іншою адресою сталося влучання перед житловими будинками.

Крім того, зруйновано одноповерховий житловий будинок. Також сталося влучання в шостий поверх 16-поверхового будинку.

У Деснянському районі горів двоповерховий житловий будинок.

У Шевченківському районі ворог поцілив у дитячий майданчик, а також поряд із житловим будинком.

Станом на 11:37 16 квітня у Києві четверо загиблих — троє дорослих та 12-річний хлопчик. Постраждали 60 людей.

Атака на Одесу

Нічна атака на Одесу сьогодні була здійснена в кілька хвиль. Ворог обстрілював місто ракетами та дронами одночасно.

У місті пошкоджено об’єкти портової, критичної та житлової інфраструктури.

Зокрема, у щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасадні стіни та вибито вікна, зазнав ушкоджень гуртожиток і прилеглі будівлі.

Є пошкодження і в одному з парків Приморського району.

Уранці в Одесі в одному з районів було пошкоджено дах та вікна в будівлі автосалону, понівечено автівки, що перебували всередині.

Постраждали люди на одному з ринків міста.

В іншому районі удар прийшовся по приватному будинку та автівці.

Наразі відомо, що під час атаки на Одесу загинули дев’ять людей. Ще 23 дістали поранення.

Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими.

Атака на Дніпро

Нічна атака на Дніпро забрала життя трьох жінок.

13 людей, постраждалих через нічну атаку на Дніпро, залишаються в лікарнях.

40-річна жінка та чоловіки віком 33, 40, 46 та 48 років перебувають у важкому стані. У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої, різані рани, переломи.

14 людей перебувають на амбулаторному лікуванні. Як і 14-річна дівчинка, постраждала через російську атаку в Новоолександрівській громаді.

Зауважимо, що серед постраждалих є хлопчики віком 1,5 року та 3 роки. Діти дістали множинні садна під час першого удару по місту, що стався ще о 20:45 15 квітня. Тоді спалахнула пожежа на території навчального закладу.

До ранку 16 квітня оперативні служби зафіксували пошкодження вже на 11 локаціях.

У місті понівечено житлові будинки, підприємства, офісні будівлі, технікум, автівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 513-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

