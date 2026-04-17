Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов, в частности радиолокационные станции Небо-М и Подлет, пункты управления и склады вооружения.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары ВСУ по РФ и ВОТ: что известно

В течение 16 апреля и в ночь на 17 апреля подразделения Сил обороны нанесли удары по пунктам управления российских войск.

В частности, поражен командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Долгое на временно оккупированной территории Луганской области.

Также под удар попали пункты управления беспилотниками противника в районах Теткино (Курская область РФ), Успеновки и Зеленого Запорожской области.

Поражение складов и баз

Украинские военные также атаковали базу ремонта и обслуживания вооружения в районе Клинкино в Донецкой области и логистический хаб в Мангуше.

Отдельно поражен склад десантно-штурмовых катеров в Черноморском в оккупированном Крыму.

Кроме того, удары нанесены по складам боеприпасов в Скадовске, Пантелеймоновке и Довжанске.

Поражение тыловой инфраструктуры

Среди других целей — склады материально-технических средств и горюче-смазочных материалов в районах Сабовки и Ровеньков на Луганщине.

Эти объекты использовались российской армией для обеспечения боевых действий.

В Генштабе также подтвердили результаты предыдущих ударов.

В частности, 9 апреля была уничтожена лаборатория беспилотников в районе Орлинского в Донецкой области.

Также подтверждено поражение радиолокационной станции Небо-М в Белгородской области РФ 16 апреля и РЛС Подлет в Ростовской области 15 апреля.

Потери противника и масштабы ущерба пока уточняются.

