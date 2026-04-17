Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів, зокрема радіолокаційні станції Небо-М і Подльот, пункти управління та склади озброєння.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари ЗСУ по РФ і ТОТ: що відомо

Упродовж 16 квітня та в ніч на 17 квітня підрозділи Сил оборони завдали ударів по пунктах управління російських військ.

Зокрема, уражено командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками противника у районах Тьоткіного (Курська область РФ), Успенівки та Зеленого Запорізької області.

Ураження складів і баз

Українські військові також атакували базу ремонту та обслуговування озброєння в районі Клинкиного на Донеччині та логістичний хаб у Мангуші.

Окремо уражено склад десантно-штурмових катерів у Чорноморському в окупованому Криму.

Крім того, удари завдано по складах боєприпасів у Скадовську, Пантелеймонівці та Довжанську.

Ураження тилової інфраструктури

Серед інших цілей — склади матеріально-технічних засобів та пально-мастильних матеріалів у районах Сабівки та Ровеньків на Луганщині.

Ці об’єкти використовувалися російською армією для забезпечення бойових дій.

У Генштабі також підтвердили результати попередніх ударів.

Зокрема, 9 квітня було знищено лабораторію безпілотників у районі Орлинського на Донеччині.

Також підтверджено ураження радіолокаційної станції Небо-М у Бєлгородській області РФ 16 квітня та РЛС Подльот у Ростовській області 15 квітня.

Втрати противника та масштаби збитків наразі уточнюються.

