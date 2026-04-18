В эти выходные в Украине еще сохранится относительно теплая погода, однако уже с понедельника ожидается ощутимое похолодание, дожди и местами заморозки.

Об этом Фактам ICTV эксклюзивно рассказала начальница отдела метеорологического прогнозирования Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Погода в Украине на 10 дней

По словам синоптикини, в выходные 18–19 апреля в Украине будет преобладать пасмурная погода, местами возможны небольшие дожди.

— Относительно выходных, фиксируем малоградиентное поле повышенного давления, но на высоте к нам будет заходить прохладная воздушная масса из районов Балтики и Скандинавии, – сообщила Наталья Голеня.

Поэтому температурный фон постепенно снизится.

Минимальная температура в эти выходные составит около +10…+15° градусов, на юге страны местами до +17°, а в Закарпатье – до +18° градусов.

В частности, по данным Укргидрометцентра, 18 апреля в западных областях и на юго-востоке страны осадки не прогнозируются. Ночью и утром в северо-восточных и большинстве центральных областей местами ожидается туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Ночью температура будет +3…+8°, днем ​​воздух прогреется до +11…+16°, а на юго-востоке – до +19°.

19 апреля в юго-восточной части Украины прогнозируют дожди, в то время как на остальной территории осадков не предполагается. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура составит +1…+6°, на юге и востоке страны +4…+9°, а в северных областях на поверхности почвы возможны заморозки 0…-3°. Днем воздух прогреется до +11…+16°.

По словам синоптикини, уже с понедельника в Украине ожидается похолодание. Через территорию страны пройдет активный циклон, который будет двигаться из районов Карпат через южные, центральные и восточные области.

В этих регионах прогнозируют умеренные дожди, местами осадки могут быть значительными.

В северных областях будет преобладать сухая погода без осадков. Самые низкие температуры также ожидаются именно на севере.

Ночью столбики термометров будут показывать +1…+6°, а на северо-востоке возможны заморозки в воздухе от 0° до -2°.

Холодная погода сохранится и 22–23 апреля, говорит начальник отдела метеорологического прогнозирования.

По ее словам, в ночные часы в большинстве областей температура будет +1…+6°, местами на севере снова возможны незначительные морозы. Днем температура будет ниже климатической нормы и колебаться в пределах +5…+10°, а на юго-востоке местами будет повышаться до +12…+13°.

Днем 20 апреля пройдет дождь в Житомирской и Винницкой областях.

21 апреля прогнозируют дожди, в Карпатах – с мокрым снегом, в то время как в северных и западных областях днем ​​существенных осадков не ожидается. 22 апреля дожди пройдут в центральных и восточных регионах, на остальной территории будет преобладать погода без осадков.

23 и 25 апреля в Украине преимущественно без осадков. 24 апреля осадки возможны в большинстве областей, а 26–27 апреля небольшие и умеренные дожди ожидаются в западных, северных и центральных регионах. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1…+8°, днем ​​– +8…+15°, а 26–27 апреля повысится до +14…+20°.

Ранее Факты ICTV писали, будут ли заморозки в мае и чего ожидать от последнего месяца весны.

