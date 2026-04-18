Цими вихідними в Україні ще збережеться відносно тепла погода, однак уже з понеділка очікується відчутне похолодання, дощі та місцями заморозки.

Про це Фактам ICTV ексклюзивно розповіла начальниця відділу метеорологічного прогнозування Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Погода в Україні на 10 днів

За словами синоптикині, у вихідні 18–19 квітня в Україні переважатиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі.

— Щодо вихідних, наразі фіксуємо малоградієнтне поле підвищеного тиску, але на висоті до нас буде заходити прохолодна повітряна маса з районів Балтики та Скандинавії, – повідомила Наталія Голеня.

Через це температурний фон поступово знизиться.

Мінімальна температура на цих вихідних становитиме близько +10…+15° градусів, на півдні країни місцями до +17°, а на Закарпатті – до +18° градусів.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, 18 квітня у західних областях та на південному сході країни опадів не прогнозують. Уночі та вранці у північно-східних і більшості центральних областей місцями очікується туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Уночі температура становитиме +3…+8°, удень повітря прогріється до +11…+16°, а на південному сході – до +19°.

19 квітня у південно-східній частині України прогнозують дощі, тоді як на решті території опадів не передбачається. Вітер північний, 5-10 м/с. Уночі температура становитиме +1…+6°, на півдні та сході країни +4…+9°, а в північних областях на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-3°. Удень повітря прогріється до +11…+16°.

За словами синоптикині, вже з понеділка в Україні очікується похолодання. Через територію країни проходитиме активний циклон, який рухатиметься з районів Карпат через південні, центральні та східні області.

У цих регіонах прогнозують помірні дощі, місцями опади можуть бути значними.

Водночас у північних областях переважатиме суха погода без опадів. Найнижчі температури також очікуються саме на півночі.

Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +1…+6°, а на північному сході можливі заморозки у повітрі – від 0° до -2°.

Холодна погода збережеться і 22–23 квітня, говорить начальниця відділу метеорологічного прогнозування.

За її словами, в нічні години в більшості областей температура становитиме +1…+6°, місцями на півночі знову можливі незначні морози. Удень температура залишатиметься нижчою за кліматичну норму та коливатиметься в межах +5…+10°, а на південному сході місцями підвищуватиметься до +12…+13°.

Удень 20 квітня дощитиме у Житомирській та Вінницькій областях.

21 квітня прогнозують дощі, у Карпатах – із мокрим снігом, тоді як у північних і західних областях удень істотних опадів не очікується. 22 квітня дощі пройдуть у центральних та східних регіонах, на решті території переважатиме погода без опадів.

23 та 25 квітня в Україні переважно без опадів. 24 квітня опади можливі в більшості областей, а 26–27 квітня невеликі та помірні дощі очікуються у західних, північних і центральних регіонах. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1…+8°, удень – +8…+15°, а 26–27 квітня підвищиться до +14…+20°.

