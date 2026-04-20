Сьогодні, 20 квітня, Рада Безпеки ООН обговорить російські обстріли України після масштабних повітряних ударів по Дніпру та інших містах.

Засідання скликали на запит України після масованих атак РФ, які відбулися 14 квітня.

Ініціативу підтримали одразу кілька членів Радбезу — Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Велика Британія.

Очікується, що під час засідання виступлять високопосадовці ООН.

Зокрема, доповіді представлять помічник генсека з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі, а також заступниця генсека з гуманітарних питань Джойс Мсуя.

Засідання розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

За даними ЗМІ, причиною скликання Радбезу ООН стали масовані російські обстріли українських міст, які призвели до жертв серед цивільного населення та руйнувань інфраструктури.

Україна наполягає на міжнародній реакції та посиленні тиску на РФ.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, кількість жертв серед цивільних у березні різко зросла.

Зокрема, за місяць загинули щонайменше 211 людей, ще 1 206 дістали поранення — це на 49% більше, ніж у лютому.

У перші дні квітня тенденція збереглася: за дев’ять днів загинули щонайменше 46 осіб, ще 343 були поранені.

Найбільш небезпечними стали безпілотники малої дальності — саме вони спричинили найбільше смертей серед цивільних.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення підтверджено загибель щонайменше 15 578 цивільних, серед яких 784 дитини, ще понад 43 тисячі людей поранені.

