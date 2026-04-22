Вільний продаж зброї під час активної фази війни в Україні неможливий, адже він може призвести до витоку високих технологій, що може зіграти на руку ворогу.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За яких умов Україна зможе продавати зброю за кордон

Кирило Буданов наголосив, що український оборонно-промисловий комплекс сьогодні перебуває в точці, де наш досвід і технології стали світовим брендом.

– Але цей статус не буде вічним. У нас є унікальне вікно можливостей, щоб зайняти свою нішу на глобальному ринку… Утім, маємо бути відверті: вільний продаж зброї в умовах гарячої фази війни неможливий, – сказав він.

За словами Буданова, цього не зрозуміють ані наші військові на передовій, ані західні партнери, у яких ми самі просимо озброєння.

Він висловив думку, що вільно продавати можна лише те, що є в достатньому надлишку, як-от морські дрони.

– Також можемо експортувати зброю, яка вже майже не застосовується в нашій війні, але цілком затребувана в країнах Азії чи Африки. Це, наприклад, деякі далекобійні БпЛА чи ранні моделі FPV-дронів, – зазначив очільник ОП.

Він нагадав, що наразі дуже важливо запобігти безконтрольному витоку технологій, адже не можна допустити, щоб унікальні українські розробки через продаж готових виробів або створення сумнівних “дочірніх компаній” потрапили до рук ворога.

Голова ОП зауважив, що майбутнє українського ОПК – у технологічній перевазі. Він закликав виробників уже зараз зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту, адже впровадження ШІ та розробка власних систем управління – це єдиний шлях зберегти статус законодавців у сфері безпілотних технологій.

