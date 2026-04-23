Это не сработает: Буданов выступил против легализации оружия для гражданских
- Руководитель ОП Кирилл Буданов выступил против массовой легализации оружия, отметив риски роста насилия.
- По его мнению, безопасность граждан должна обеспечивать полиция и спецслужбы, а не оружие в руках каждого рядового украинца.
Массовая легализация оружия для гражданских не обеспечит реальную защиту украинцев, однако может привести к значительному увеличению количества случаев насилия.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в рамках Киевского форума по безопасности.
Буданов о легализации оружия для украинцев
– Это никогда не работало и не сработает сейчас. Это всегда имеет две стороны. Первая, да, это вроде бы мнимая мысль защиты. Вторая сторона — это то, что случаев, которые видели все несколько дней назад, при такой конфигурации может стать больше, – заявил Буданов.
По мнению руководителя Офиса президента, если оружие будет у каждого гражданина, тогда это чревато гораздо большими проблемами, чем возникают уже сейчас.
По словам Буданова, обеспечить безопасность украинцев эффективна и работа полиции и спецслужб.
Руководитель Офиса президента отметил, что бывают случаи, когда люди с разрешением на оружие совершали преступления. По его мнению, это вопрос, который следует анализировать отдельно.
23 апреля полицейские задержали мужчину, который начал стрельбу во Львове. В результате инцидента нет пострадавших, однако вскоре мужчину доставили в специальное лечебное учреждение.
18 апреля в результате стрельбы в Киеве погибли семь человек и пострадали еще 13 людей. Тогда мужчина хаотично открыл стрельбу по случайным прохожим, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.