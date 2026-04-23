Массовая легализация оружия для гражданских не обеспечит реальную защиту украинцев, однако может привести к значительному увеличению количества случаев насилия.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в рамках Киевского форума по безопасности.

– Это никогда не работало и не сработает сейчас. Это всегда имеет две стороны. Первая, да, это вроде бы мнимая мысль защиты. Вторая сторона — это то, что случаев, которые видели все несколько дней назад, при такой конфигурации может стать больше, – заявил Буданов.

По мнению руководителя Офиса президента, если оружие будет у каждого гражданина, тогда это чревато гораздо большими проблемами, чем возникают уже сейчас.

Сейчас смотрят

По словам Буданова, обеспечить безопасность украинцев эффективна и работа полиции и спецслужб.

Руководитель Офиса президента отметил, что бывают случаи, когда люди с разрешением на оружие совершали преступления. По его мнению, это вопрос, который следует анализировать отдельно.

23 апреля полицейские задержали мужчину, который начал стрельбу во Львове. В результате инцидента нет пострадавших, однако вскоре мужчину доставили в специальное лечебное учреждение.

18 апреля в результате стрельбы в Киеве погибли семь человек и пострадали еще 13 людей. Тогда мужчина хаотично открыл стрельбу по случайным прохожим, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.