Масова легалізація зброї для цивільних не забезпечить реального захисту українців, проте може призвести до значного збільшення кількості випадків насильства.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у межах Київського безпекового форуму.

– Це ніколи не працювало і не спрацює зараз. Це завжди має дві сторони. Перша, так, це нібито уявна уявність захисту. Друга сторона — це те, що випадків, які всі бачили кілька днів тому, за такої конфігурації може стати більше, – заявив Буданов.

На думку керівника Офісу президента, якщо зброя буде в кожного пересічного громадянина, тоді це загрожує набагато більшими проблемами, ніж виникають вже зараз.

За словами Буданова, гарантувати безпеку українців має ефективна робота поліції та спецслужб.

Керівник Офісу президента зазначив, що бувають випадки, коли люди з дозволом на зброю здійснювали злочини. На його думку, це питання, яке варто аналізувати окремо.

23 квітня поліцейські затримали чоловіка, який розпочав стрілянину у Львові. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Чоловіка затримали та доставили до спеціального лікувального закладу.

18 квітня внаслідок стрілянини у Києві загинуло семеро людей та постраждали ще 13 осіб. Тоді чоловік хаотично відкрив стрілянину по випадкових перехожих, після чого забарикадувався в супермаркеті та взяв заручників.

Джерело : Суспільне

