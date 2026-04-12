Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наступний етап обміну полоненими з Росією може відбутися наприкінці наступного тижня.

Про це Буданов сказав у коментарі Новини.LIVE.

Коли відбудеться новий обмін полоненими

За його словами, вчора РФ передала Україні 182 наших громадяни: військових та цивільних. Але буде ще один обмін полоненими, бо на попередній російська сторона не встигла підготувати все необхідне.

— Я сподіваюся, що десь наприкінці тижня буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури, — сказав очільник Офісу президента.

Нагадаємо, що під час обміну 11 квітня росіяни передали українців, які перебували в полоні з 2022 року. Цей обмін став уже 72-м від початку повномасштабної війни. Серед звільнених з полону — 25 українських офіцерів, яких раніше російська сторона відмовлялася обмінювати.

5 березня відбувся ще один великий обмін — в Україну повернулися 200 захисників. Серед них були військові, які обороняли Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Харківщину та інші напрямки.

6 березня додому повернули ще 300 військових і двох цивільних. Частина звільнених перебувала в полоні ще з 2022 року.

5 лютого в Україну вдалося повернути 157 українців у межах обміну у форматі 157 на 157.

