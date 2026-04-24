Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где должен встретиться с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

— Вчера на встрече с европейскими лидерами закрепили финансовые гарантии нашей устойчивости. Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры, — отметил глава государства.

По его словам, важно, чтобы усиление было взаимным.

Зеленский подчеркнул, что ценит содержательное сотрудничество между Украиной и Саудовской Аравией.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что в Саудовской Аравии заинтересованы в наших военных технологиях и опыте, ведь они уникальны.

Накануне, 23 апреля, на Кипре состоялось неформальное заседание Европейского совета, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Тогда стало известно, что лидеры Евросоюза готовы к возможному одобрению кредита в размере 90 млрд евро для Украины.

Напомним, 29 марта президент Зеленский находился с визитом в Иордании. Перед этим Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере сроком не менее чем на 10 лет.

