Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зеленський прибув до Саудівської Аравії на зустріч із принцом: що обговорюватимуть
Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де має зустрітися зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
Про це повідомляє Офіс президента України.
— Учора на зустрічі з європейськими лідерами закріпили фінансові гарантії нашої стійкості. Сьогодні розвиваємо домовленості із Саудівською Аравією у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури, — зауважив очільник держави.
За його словами, важливо, щоб посилення було взаємним.
Зеленський наголосив, що цінує змістовну співпрацю між Україною та Саудівською Аравією.
