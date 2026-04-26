Президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва, де зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила у соцмережах.

Візит Санду до Києва

— Сьогодні вранці, коли ми вшановуємо 40-ву річницю Чорнобильської ядерної катастрофи, я вирушаю до Києва для переговорів із президентом Володимиром Зеленським, а також до Чорнобиля — щоб віддати шану тим, хто пожертвував своїм здоров’ям або навіть життям, аби захистити Європу від ще більшої трагедії, — наголосила Мая Санду.

Зараз дивляться

Вона наголосила, що приклад аварії в Чорнобилі показав, що катастрофи не знають кордонів. Водночас ця аварія продемонструвала силу міжнародної солідарності, коли країни об’єдналися, щоб закрити зруйнований реактор захисною аркою.

— Сьогодні нам потрібні така сама єдність і рішучість — щоб захистити мир у Європі. Місце Республіки Молдова — поруч із тими, хто обирає будувати, а не руйнувати, — підсумувала Мая Санду.

Фото: Мая Санду

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.