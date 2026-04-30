В ночь на 30 апреля российские войска совершили несколько волн массированной атаки беспилотниками по Украине. Больше всего пострадала Одесса, где зафиксированы значительные разрушения и десятки раненых.

Под ударами также оказалась Николаевская область, где повреждена инфраструктура и есть пострадавшие. В то же время украинские военные нанесли удар по российским катерам в районе Керченского пролива.

Параллельно с боевыми действиями появились новые сигналы с международной арены — Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого стороны обсуждали возможность перемирия.

Атака на Одессу

В ночь на 30 апреля российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками, нанеся несколько волн ударов по городу.

Наибольшим разрушениям подвергся Приморский район. Там повреждены многоэтажный и пятиэтажный жилые дома. На верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары, которые спасатели смогли локализовать.

В центральной части города пострадали также частные дома и жилая застройка.

Под ударом оказались и социальные объекты — значительные повреждения получило здание детского сада. Также пострадали торговый центр, гостиница и административные помещения.

Кроме того, на нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в складские здания, инфраструктуру и гаражный кооператив.

По состоянию на утро известно об по меньшей мере 20 пострадавших. Среди них — 17-летний юноша и 70-летний мужчина.

Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы девять пострадавших, другим помощь оказали на месте.

Обстрелы Николаевщины

В течение суток российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed.

Под ударом оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, из-за чего в отдельных населенных пунктах Николаевского и Баштанского районов произошли отключения электроэнергии.

В Николаевском районе в результате атак и падения обломков пострадали пять человек.

Один из пострадавших — 49-летний мужчина — был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести. Еще трем мужчинам оказали помощь на месте.

В Куцурубской громаде ранения получил 69-летний мужчина, однако от госпитализации он отказался.

Кроме того, враг пять раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение.

Удар ВМС по катерам РФ

В ночь на 30 апреля Военно-морские силы ВС Украины нанесли удар по российским катерам в районе Керченского пролива.

По данным военных, под поражение попали патрульный катер типа Соболь и противодиверсионный катер Грачонок.

Эти суда использовались для охраны Керченского моста и патрулирования акватории.

В результате удара противник понес потери. Украинские военные отмечают, что такие операции являются частью системной работы по снижению боевых возможностей РФ в Черном море.

Помощь Украине от США

Пентагон разблокировал $400 млн военной помощи Украине, которые ранее оставались неиспользованными.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Средства уже открыты для заключения контрактов и должны быть направлены на укрепление оборонного потенциала Украины.

В то же время конкретные сроки поставки вооружения пока не определены — они будут зависеть от потребностей украинской стороны и выбора техники.

В Пентагоне пояснили, что задержка была связана с отсутствием заключенных контрактов, а не с отменой помощи.

Цены на электроэнергию

Кабинет Министров Украины продлил действие действующего тарифа на электроэнергию для населения.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, цена останется на уровне 4,32 грн за кВт-ч как минимум до 31 октября 2026 года.

Для домохозяйств с электроотоплением предусмотрен льготный тариф в холодный период — 2,64 грн за кВт-ч при потреблении до 2000 кВт-ч в месяц.

Решение направлено на уменьшение финансовой нагрузки на население, особенно в условиях военного времени и поврежденной энергетической инфраструктуры.

Разговор Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который длился более полутора часов.

Во время беседы стороны обсудили, в частности, возможность прекращения боевых действий в Украине. Трамп заявил, что речь идет даже о варианте «небольшого перемирия», которое могло бы уменьшить количество жертв.

— Мы очень хорошо пообщались… Я думаю, что мы найдем решение относительно быстро, — сказал американский президент, комментируя разговор.

По его словам, договоренность о завершении войны может быть “уже близко”.

Информацию о переговорах подтвердили и в Кремле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин во время разговора выразил готовность объявить перемирие, в том числе в дни вокруг 9 мая.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.

