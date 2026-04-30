У ніч проти 30 квітня російські війська здійснили кілька хвиль масованої атаки безпілотниками по Україні. Найбільше постраждала Одеса, де зафіксовані значні руйнування та десятки поранених.

Під ударами також опинилася Миколаївщина, де пошкоджено інфраструктуру і є постраждалі. Водночас українські військові завдали удару по російських катерах у районі Керченської протоки.

Паралельно з бойовими діями з’явилися нові сигнали з міжнародної арени — Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої сторони обговорювали можливість перемир’я.

Атака на Одесу

У ніч на 30 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками, завдавши кількох хвиль ударів по місту.

Найбільших руйнувань зазнав Приморський район. Там пошкоджено багатоповерховий і п’ятиповерховий житлові будинки. На верхніх поверхах і даху виникли масштабні пожежі, які рятувальники змогли локалізувати.

У центральній частині міста постраждали також приватні будинки та житлова забудова.

Під ударом опинилися і соціальні об’єкти — значних пошкоджень зазнала будівля дитячого садка. Також постраждали торговельний центр, готель та адміністративні приміщення.

Крім того, на кількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автомобілів.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в складські будівлі, інфраструктуру та гаражний кооператив.

Станом на ранок відомо про щонайменше 20 постраждалих. Серед них — 17-річний юнак та 70-річний чоловік.

Двоє людей перебувають у реанімації у важкому стані. Загалом госпіталізовано дев’ятьох постраждалих, іншим допомогу надали на місці.

Обстріли Миколаївщини

Протягом доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed.

Під ударом опинилися об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, через що в окремих населених пунктах Миколаївського та Баштанського районів сталися відключення електроенергії.

У Миколаївському районі внаслідок атак та падіння уламків постраждали п’ятеро людей.

Один із постраждалих — 49-річний чоловік — був госпіталізований, його стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще трьом чоловікам надали допомогу на місці.

У Куцурубській громаді поранення дістав 69-річний чоловік, однак від госпіталізації він відмовився.

Крім того, ворог п’ять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання.

Удар ВМС по катерах РФ

У ніч на 30 квітня Військово-морські сили ЗС України завдали удару по російських катерах у районі Керченської протоки.

За даними військових, під ураження потрапили патрульний катер типу Соболь та протидиверсійний катер Грачонок.

Ці судна використовувалися для охорони Керченського мосту та патрулювання акваторії.

Унаслідок удару противник зазнав втрат. Українські військові наголошують, що такі операції є частиною системної роботи зі зниження бойових можливостей РФ у Чорному морі.

Допомога Україні від США

Пентагон розблокував $400 млн військової допомоги Україні, які раніше залишалися невикористаними.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Кошти вже відкриті для укладання контрактів і мають бути спрямовані на зміцнення оборонного потенціалу України.

Водночас конкретні терміни постачання озброєння поки що не визначені — вони залежатимуть від потреб української сторони та вибору техніки.

У Пентагоні пояснили, що затримка була пов’язана з відсутністю укладених контрактів, а не зі скасуванням допомоги.

Ціни на електроенергію

Кабінет Міністрів України продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для населення.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, ціна залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Для домогосподарств з електроопаленням передбачено пільговий тариф у холодний період — 2,64 грн за кВт-год при споживанні до 2000 кВт-год на місяць.

Рішення спрямоване на зменшення фінансового навантаження на населення, особливо в умовах воєнного часу та пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Розмова Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала понад півтори години.

Під час бесіди сторони обговорили, зокрема, можливість припинення бойових дій в Україні. Трамп заявив, що йдеться навіть про варіант “невеликого перемир’я”, яке могло б зменшити кількість жертв.

— Ми дуже добре поспілкувалися… Я думаю, що ми знайдемо рішення відносно швидко, — сказав американський президент, коментуючи розмову.

За його словами, домовленість про завершення війни може бути “вже близько”.

Інформацію про переговори підтвердили і в Кремлі. Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що Путін під час розмови висловив готовність оголосити перемир’я, зокрема у дні навколо 9 травня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.

