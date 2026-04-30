В Белоцерковском ТЦК разоблачили коррупционную схему: сколько стоили “услуги”
- В Белоцерковском ТЦК разоблачили схему уклонения от мобилизации.
- Подозреваемые за деньги "аннулировали" повестки и оформляли фиктивную "бронь".
Коррупционную схему по уклонению от мобилизации раскрыли в Белоцерковском ТЦК. Отмечается, что у подозреваемых был целый список “услуг” с четкими расценками.
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.
Что известно о коррупции в Белоцерковском ТЦК
Следствие установило, что участники схемы наладили незаконный “сервис”, который за деньги позволял военнообязанным избегать мобилизации.
Среди “услуг” ТЦК в Белой церкви были:
- аннулирование повесток (стоимость $1,5-2 тыс.);
- снятие лиц с розыска (цена – $5 тыс.);
- оформление фиктивного бронирования через предприятие, имеющее статус критически важного (цены от $7 до $10 тыс.).
Прокуроры отметили, что сделку организовали инструктор одного из отделов Белоцерковского ТЦК и его бывший коллега, который сейчас проходит службу в Черниговской области.
– В схему они привлекли еще одного сообщника – заместителя директора предприятия по производству спецодежды и тактической обуви. Он оформлял военнообязанных на работу только на бумаге для получения “брони”. Фактически ни один из таких “работников” на предприятии не работал, – объяснили в прокуратуре.
Ведомство рассказало, что мужчин задержали с поличным во время получения очередной неправомерной выгоды за снятие военнообязанного с розыска.
По местам жительства, работы и в автомобилях участников схемы провели обыски, изъяли мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также наличные средства, вероятно полученные преступным путем.
Подозрение оформили за получение неправомерной выгоды должностным лицом путем вымогательства, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается и правоохранители все еще устанавливают всех лиц, причастных к организации и функционированию схемы.
Напомним, в Одессе суд арестовал сотрудников ТЦК по делу о вымогательстве $6 тыс.