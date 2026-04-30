Коррупционную схему по уклонению от мобилизации раскрыли в Белоцерковском ТЦК. Отмечается, что у подозреваемых был целый список “услуг” с четкими расценками.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Что известно о коррупции в Белоцерковском ТЦК

Следствие установило, что участники схемы наладили незаконный “сервис”, который за деньги позволял военнообязанным избегать мобилизации.

Сейчас смотрят

Среди “услуг” ТЦК в Белой церкви были:

аннулирование повесток (стоимость $1,5-2 тыс.);

снятие лиц с розыска (цена – $5 тыс.);

оформление фиктивного бронирования через предприятие, имеющее статус критически важного (цены от $7 до $10 тыс.).

Прокуроры отметили, что сделку организовали инструктор одного из отделов Белоцерковского ТЦК и его бывший коллега, который сейчас проходит службу в Черниговской области.

– В схему они привлекли еще одного сообщника – заместителя директора предприятия по производству спецодежды и тактической обуви. Он оформлял военнообязанных на работу только на бумаге для получения “брони”. Фактически ни один из таких “работников” на предприятии не работал, – объяснили в прокуратуре.

Ведомство рассказало, что мужчин задержали с поличным во время получения очередной неправомерной выгоды за снятие военнообязанного с розыска.

По местам жительства, работы и в автомобилях участников схемы провели обыски, изъяли мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также наличные средства, вероятно полученные преступным путем.

Подозрение оформили за получение неправомерной выгоды должностным лицом путем вымогательства, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается и правоохранители все еще устанавливают всех лиц, причастных к организации и функционированию схемы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.