К уже имеющимся стационарным тренажерам Украина получила мобильные симуляторы истребителей F-16.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Украина получила мобильные симуляторы F-16: что известно

Истребители F-16 уже работают в системе противовоздушной обороны Украины, поэтому вопрос качества и скорости подготовки пилотов выходит на первый план.

При поддержке международных партнеров Украина получила мобильные тренажеры F-16, которые дополняют стационарные системы обучения. В мире их всего несколько из-за высокой стоимости, и часть уже работает в Украине.

— Это возможность непрерывно тренировать наших пилотов, фактически — переход на стандарты НАТО в их подготовке, — отметил министр.

Симуляторы позволяют пилотам отрабатывать сложные боевые сценарии еще до реального вылета.

В частности, речь идет о тренировке скорости реакции и принятия решений, ориентации в динамическом воздушном бою и выполнении конкретных боевых задач в смоделированной среде.

— Больше тренировок — быстрая подготовка, сохраненный ресурс самолетов и значительно выше эффективность в небе, — подчеркнул Федоров.

По словам министра, тренажеры разработаны с учетом украинских требований и специфики боевых условий, в частности географических особенностей территории.

Это позволяет максимально приблизить обучение к реальным сценариям, с которыми сталкиваются пилоты при выполнении задач.

Ключевым преимуществом таких систем является их мобильность.

В отличие от стационарных комплексов, эти тренажеры можно оперативно перемещать, что особенно важно в условиях постоянных атак и потребности быстро менять места дислокации.

Напомним, что ранее Нидерланды уже объявляли о передаче Украине симуляторов истребителей F-16, которые должны стать частью системной поддержки подготовки украинских пилотов.

По словам министра обороны страны Рубена Брекельманса, помощь направлена на усиление обороноспособности Украины в условиях сложной ситуации с безопасностью, в частности в период активных боевых действий.

