До вже наявних стаціонарних тренажерів Україна отримала мобільні симулятори винищувачів F-16.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Україна отримала мобільні симулятори F-16: що відомо

Винищувачі F-16 уже працюють у системі протиповітряної оборони України, тому питання якості та швидкості підготовки пілотів виходить на перший план.

Зараз дивляться

За підтримки міжнародних партнерів Україна отримала мобільні тренажери F-16, які доповнюють стаціонарні системи навчання. У світі їх лише кілька через високу вартість, і частина вже працює в Україні.

— Це можливість безперервно тренувати наших пілотів, фактично — перехід на стандарти НАТО в їхній підготовці, — зазначив міністр.

Симулятори дозволяють пілотам відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до реального вильоту.

Зокрема, йдеться про тренування швидкості реакції та ухвалення рішень, орієнтації у динамічному повітряному бою та виконання конкретних бойових завдань у змодельованому середовищі.

— Більше тренувань — швидша підготовка, збережений ресурс літаків і значно вища ефективність у небі, — наголосив Федоров.

За словами міністра, тренажери розроблені з урахуванням українських вимог і специфіки бойових умов, зокрема географічних особливостей території.

Це дозволяє максимально наблизити навчання до реальних сценаріїв, з якими стикаються пілоти під час виконання завдань.

Ключовою перевагою таких систем є їхня мобільність.

На відміну від стаціонарних комплексів, ці тренажери можна оперативно переміщувати, що особливо важливо в умовах постійних атак і потреби швидко змінювати місця дислокації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.