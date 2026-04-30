Україна отримала мобільні симулятори F-16 для підготовки пілотів — Федоров
До вже наявних стаціонарних тренажерів Україна отримала мобільні симулятори винищувачів F-16.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Україна отримала мобільні симулятори F-16: що відомо
Винищувачі F-16 уже працюють у системі протиповітряної оборони України, тому питання якості та швидкості підготовки пілотів виходить на перший план.
За підтримки міжнародних партнерів Україна отримала мобільні тренажери F-16, які доповнюють стаціонарні системи навчання. У світі їх лише кілька через високу вартість, і частина вже працює в Україні.
— Це можливість безперервно тренувати наших пілотів, фактично — перехід на стандарти НАТО в їхній підготовці, — зазначив міністр.
Симулятори дозволяють пілотам відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до реального вильоту.
Зокрема, йдеться про тренування швидкості реакції та ухвалення рішень, орієнтації у динамічному повітряному бою та виконання конкретних бойових завдань у змодельованому середовищі.
— Більше тренувань — швидша підготовка, збережений ресурс літаків і значно вища ефективність у небі, — наголосив Федоров.
За словами міністра, тренажери розроблені з урахуванням українських вимог і специфіки бойових умов, зокрема географічних особливостей території.
Це дозволяє максимально наблизити навчання до реальних сценаріїв, з якими стикаються пілоти під час виконання завдань.
Ключовою перевагою таких систем є їхня мобільність.
На відміну від стаціонарних комплексів, ці тренажери можна оперативно переміщувати, що особливо важливо в умовах постійних атак і потреби швидко змінювати місця дислокації.