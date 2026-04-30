Україна заблокувала спробу Росії легалізувати зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій. Судно Panormitis, яке перевозило цей вантаж, залишило територіальні води Ізраїлю після вжиття процесуальних заходів.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Україна зірвала схему РФ

За його словами, дії судна можуть свідчити про усвідомлення ризику арешту як самого корабля, так і вантажу в межах кримінального провадження.

Українська сторона передала відповідні матеріали міжнародним партнерам, після чого компетентні органи Ізраїлю розпочали виконання правового запиту. Факт правопорушення вже зафіксовано на міжнародному рівні.

В Офісі генпрокурора наголошують: навіть після виходу судна у нейтральні води розслідування триває. Україна відстежує рух російських суден і використовуватиме всі доступні механізми міжнародної співпраці для арешту майна та притягнення винних до відповідальності.

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав рішення не розвантажувати балкер Panormitis в Ізраїлі позитивним сигналом і підтвердженням ефективності юридичних та дипломатичних зусиль України.

За його словами, це також чітке попередження для судновласників, операторів і урядів: участь у перевезенні чи купівлі викраденого українського зерна матиме правові наслідки. Україна й надалі посилюватиме санкційний тиск на російський “тіньовий флот”, що займається незаконним вивезенням зерна.

29 квітня Україна звернулася до Ізраїлю із запитом про арешт судна Панорамітис, яке, за даними слідства, може перевозити незаконно вивезене українське зерно.

Раніше Андрій Сибіга повідомив, що упродовж 2025 року РФ викрала понад 2 млн тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій України та незаконно постачала його на світові ринки.

Ізраїльське видання Haaretz провело розслідування та вияснило, що це не перший випадок, коли викрадене з України зерно імпортується на ізраїльський ринок. Так, до 2023 року до Ізраїлю прибуло щонайменше два судна з викраденим зерном, щонайменше одне з них розвантажили.

Пов'язані теми:

