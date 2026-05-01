В Ровенской области военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на убийство после стрельбы в сторону сотрудников ТЦК и полицейского.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Обстрел сотрудников ТЦК в Ровенской области

По данным Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, речь идет о 48-летнем солдате Вооруженных Сил Украины.

Сейчас смотрят

Известно, что еще в октябре 2024 года он самовольно покинул воинскую часть. 29 апреля 2026 года около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района мужчина подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором находились сотрудники ТЦК и полицейский, и открыл огонь из автоматического оружия.

В результате стрельбы двое людей получили ранения от осколков стекла — их госпитализировали. Еще двое человек, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Служебный автомобиль получил механические повреждения.

После нападения подозреваемый скрылся и укрывался в подвале заброшенного дома. Правоохранители его разыскали и задержали. Во время обыска у мужчины изъяли автоматическое оружие, около 500 патронов, гранату и предмет, похожий на глушитель.

стрілянина по ТЦК на Рівненщині
Действия мужчины квалифицированы как завершенное покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Прокуроры уже обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Напомним, что в Киевской области в четверг, 30 апреля, прогремел взрыв. Впоследствии выяснилось, что 68-летний мужчина бросил гранату в административное здание ТЦК в Белой Церкви. К счастью, никто не пострадал.

Источник: Офіс генпрокурора

Связанные темы:

Офис генпрокурораРовенская областьТЦК
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.