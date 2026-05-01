Обстрел автомобиля ТЦК в Ровенской области: задержан военнослужащий, находившийся в СОЧ
- В Ровенской области военнослужащий обстрелял автомобиль, в котором находились сотрудники ТЦК и полицейский.
- После нападения мужчина скрывался, но его нашли.
- Изъято автомат, около 500 патронов, граната и глушитель.
В Ровенской области военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на убийство после стрельбы в сторону сотрудников ТЦК и полицейского.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Обстрел сотрудников ТЦК в Ровенской области
По данным Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, речь идет о 48-летнем солдате Вооруженных Сил Украины.
Известно, что еще в октябре 2024 года он самовольно покинул воинскую часть. 29 апреля 2026 года около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района мужчина подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором находились сотрудники ТЦК и полицейский, и открыл огонь из автоматического оружия.
В результате стрельбы двое людей получили ранения от осколков стекла — их госпитализировали. Еще двое человек, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Служебный автомобиль получил механические повреждения.
После нападения подозреваемый скрылся и укрывался в подвале заброшенного дома. Правоохранители его разыскали и задержали. Во время обыска у мужчины изъяли автоматическое оружие, около 500 патронов, гранату и предмет, похожий на глушитель.
Действия мужчины квалифицированы как завершенное покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины).
Прокуроры уже обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения — содержание под стражей.
Напомним, что в Киевской области в четверг, 30 апреля, прогремел взрыв. Впоследствии выяснилось, что 68-летний мужчина бросил гранату в административное здание ТЦК в Белой Церкви. К счастью, никто не пострадал.