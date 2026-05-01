У Рівненській області військовослужбовцю повідомили про підозру у замаху на вбивство після стрілянини у бік працівників ТЦК та поліцейського.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Обстріл працівників ТЦК на Рівненщині

За даними Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, йдеться про 48-річного солдата Збройних Сил України.

Зараз дивляться

Відомо, що ще у жовтні 2024 року він самовільно залишив військову частину. 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району чоловік під’їхав велосипедом до службового автомобіля, в якому перебували працівники ТЦК та поліцейський, і відкрив вогонь з автоматичної зброї.

Унаслідок стрілянини двоє людей зазнали поранень від уламків скла — їх госпіталізували. Ще двоє осіб, які були в авто, не постраждали. Службова автівка отримала механічні пошкодження.

Після нападу підозрюваний втік та переховувався у підвалі покинутого будинку. Правоохоронці його розшукали й затримали. Під час обшуку у чоловіка вилучили автоматичну зброю, близько 500 набоїв, гранату та предмет, схожий на глушник.

стрілянина по ТЦК на Рівненщині
Дії чоловіка кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України) та дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України).

Прокурори вже звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Нагадаємо,  що у Київській області у четвер, 30 квітня, пролунав вибух. Згодом виявилось, що 68-річний чоловік кинув гранату в адмінбудівлю ТЦК у Білій Церкві. На щастя, ніхто не постраждав.

Читайте також
Суд визнав винним керівника Ужгородського ТЦК за перешкоджання омбудсмену
Дмитро Лубінець

Джерело: Офіс генпрокурора

Пов'язані теми:

Офіс генпрокурораРівненська областьТЦК
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.