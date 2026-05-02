Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть кадровых решений на уровне Кабмина могут принять уже на следующей неделе после консультаций с парламентариями.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Кадровые изменения в правительстве: что известно

Президент провел координацию с премьер-министром Юлией Свириденко относительно позиций Украины в переговорах с международными партнерами, в частности относительно финансовой поддержки и реализации уже достигнутых договоренностей.

— Обсудили и график запланированного усиления правительственных структур: есть кадровые вопросы, требующие решения, – подчеркнул украинский лидер.

В то же время президент отметил, что часть кадровых изменений планируют реализовать уже в ближайшее время — соответствующие решения на уровне Кабинета Министров должны быть приняты на следующей неделе.

По некоторым кадровым позициям проведут обсуждение с народными депутатами.

В начале года Верховная Рада уже рассматривала ряд кадровых решений в Кабинете Министров.

В частности, в январе парламент со второй попытки назначил Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром и министром энергетики Украины. Это решение поддержали 248 народных депутатов. До этого страна более полутора месяцев — 55 дней — оставалась без полноценного руководителя энергетического ведомства.

В тот же день Верховная Рада проголосовала и за назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 277 парламентариев, после чего он принял присягу в сессионном зале.

